Конгресс IBU не будет рассматривать вопрос восстановления прав СБР на ближайшем заседании

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) на ближайшем заседании не собирается поднимать вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России (СБР).

«В предварительной повестке дня этого конгресса нет вопросов, которые касаются членства национальных федераций», — цитирует ТАСС пресс-службу IBU.

СБР был ограничен в правах в 2017 году. Причиной данного решения стало большое количество нарушений антидопинговых правил. С тех пор страна лишилась права проводить международные соревнования и иметь своих представителей в IBU.

Ближайшее заседание конгресса IBU пройдёт 14 ноября.

Ранее сообщалось, что биатлонист Поварницын и ещё четверо сотрудников сборной России заболели коронавирусом.