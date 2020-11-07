Конгресс IBU не будет рассматривать вопрос восстановления прав СБР на ближайшем заседании
- Reuters
«В предварительной повестке дня этого конгресса нет вопросов, которые касаются членства национальных федераций», — цитирует ТАСС пресс-службу IBU.
СБР был ограничен в правах в 2017 году. Причиной данного решения стало большое количество нарушений антидопинговых правил. С тех пор страна лишилась права проводить международные соревнования и иметь своих представителей в IBU.
Ближайшее заседание конгресса IBU пройдёт 14 ноября.
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