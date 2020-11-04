Биатлонист Поварницын и ещё четверо сотрудников сборной России заболели коронавирусом

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский о выявлении пяти случаев заболевания коронавирусной инфекции в команде.

«Перед заключительным днём сдали очередные тесты, они оказались положительными у Александра Поварницына, а также четырёх человек из персонала команды. Мы следуем предписаниям Роспотребнадзора, поэтому все они временно останутся в Якутии», — приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Он также рассказал о состоянии Петра Пащенко, заболевшего коронавирусом ещё в начале сбора.

«Он тренировался отдельно от команды, питался и жил тоже отдельно. В последние дни проводил небольшие аэробные тренировки. Поскольку томография показала, что у него 10% поражения лёгких, ему пришлось пропить антибиотики. После такой болезни нужно очень аккуратно и понемногу втягиваться в тренировочный процесс. Пока Петру придётся остаться в Алдане — он сдал один отрицательный тест, но по правилам нужно сдать ещё один», — добавил тренер.

Сбор мужской национальной команды в Алдане прошёл с 14 октября по 4 ноября. Следующий сбор команды стартует 8 ноября в Тюмени.

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