Васильев жёстко ответил братьям Бё, призвавшим Россию извиниться за допинговое прошлое

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о заявлении норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё, призвавших Россию официально извиниться за прошлые допинговые нарушения.
Васильев жёстко ответил братьям Бё, призвавшим Россию извиниться за допинговое прошлое
  • РИА Новости

«В этой ситуации лучше всего подходит афоризм про тех, кто громче всех кричит «Держи вора!». Они отводят от себя внимание. С норвежцами всё давно понятно. Легализованные допингисты. Надо переть своей дорогой и не обращать внимания на всяких шавок, которые тявкают. Надеюсь, что моя страна больше никогда не будет извиняться. Перед кем извиняться-то? Они того не стоят. Все эти доклады Макларена, слова иуды Родченкова. Всё же передёрнуто. Поэтому моя позиция — что Россия не должна извиняться перед такими людьми», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что биатлонисты братья Бё призвали Россию извиниться за прошлые допинговые нарушения.

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