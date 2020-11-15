Биатлонисты Бё призвали Россию извиниться за прошлые допинговые нарушения

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё высказали мнение о прошедших в Спортивном арбитражном суде (CAS) слушаниях по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Надеемся, что в результате решения будут приняты меры, которые, хочется верить, улучшат то, что было недостаточно хорошо сделано в прошлый раз. Это требование, которое не только мы, но и другие выдвигаем к возвращению России», – приводит слова Йоханнеса Dagbladet.

Тарьей Бё, в свою очередь, призвал Россию принести официальные извинения за допинговые случаи в спорте.

«Главное — это не наказание, так поступают всегда. Когда люди ошиблись и это доказано, важно выложить карты на стол и извиниться. А затем уже нужно продолжать. Мне кажется, именно таким способом можно вернуться к соревнованиям и вернуть симпатии всего спортивного мира», — добавил Бё-старший.

В декабре 2019 года за махинации в базе данных Московской антидопинговой лаборатории WADA отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под своим национальным флагом на ближайшие четыре года, а также запретило России принимать турниры и претендовать на их проведение.

Общее собрание членов РУСАДА выразило несогласие с таким решением, после чего WADA обратилось в CAS.

Ранее появилась информация о том, когда CAS вынесет вердикт по делу против РУСАДА.