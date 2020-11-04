Источник рассказал, когда CAS вынесет вердикт по делу против РУСАДА

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет оглашено не раньше конца ноября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. В декабре 2019 года за махинации в базе данных Московской антидопинговой лаборатории WADA отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под своим национальным флагом на ближайшие четыре года, а также запретило России принимать турниры и претендовать на их проведение.

Общее собрание членов РУСАДА выразило несогласие с таким решением, после чего WADA обратилось в CAS. По завершении слушаний 5 ноября арбитры проведут совещание и подготовят решение.

Ранее сообщалось, что трое российских спортсменов дали показания в CAS по делу о санкциях WADA.