Трое российских спортсменов дали показания в CAS по делу о санкциях WADA

Трое российских спортсменов дали показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о четырёхлетних санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Суд заслушал троих российских спортсменов. Сессия вопросов-ответов длилась порядка получаса. У спортсменов поинтересовались, повлияет ли пропуск Олимпиады или выступление на ней без национального флага на их моральное и материальное состояние, а также должны ли невиновные спортсмены подвергаться коллективной ответственности», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ходом дела.

Рассмотрение дела о санкциях WADA против российского спорта проходит в швейцарской Лозанне с 2 по 5 ноября. От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены в следующие четыре года выступать под своим национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.

Ранее информатор WADA Степанова заявила, что боится возвращаться в Россию.