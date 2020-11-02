Информатор WADA Степанова заявила, что боится возвращаться в Россию

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывшая российская легкоатлетка Юлия Степанова объяснила, почему боится возвращаться на родину.

«Пока Путин — президент России, нам небезопасно ехать в Россию. Путин назвал меня иудой. А что ещё он может сказать? Конечно, для него я иуда. Потому что говорю правду, а он хочет скрыть её, хочет обмануть. Конечно, для него я иуда. Подруга спросила меня: «Если ты поедешь в Россию, что с тобой будет?» Я сказала, что они, вероятно, убьют нас и скажут, что это несчастный случай», — цитирует Степанову Evening Standard.

По её мнению, если её вместе с мужем убьют в США, то сразу начнётся расследование, а мир узнает правду, а в России всё будет не так. Она также заявила, что не чувствует себя героем, но рада, что говорит правду.

«Изменилась ли ситуация с допингом в России? Мы не знаем. Нелегко изменить менталитет. Русский менталитет — это жульничество», — добавила Степанова.

В декабре 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу, единогласно согласившись с рекомендацией Комитета по соответствию (CRC) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил о сокращении бюджета организации.