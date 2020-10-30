И. о. гендиректора РУСАДА объявил о сокращении бюджета агентства

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил о сокращении бюджета организации.

«Весной нам поступило письмо из Министерства финансов России с просьбой сократить свой бюджет на 2020 год на 10%. Мы это сделали. На следующие годы сокращение бюджета на 10% также предусмотрено», — цитирует Буханова РИА Новости.

Бывший генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус говорил, что бюджет организации составляет порядка 500 млн рублей.

«Да, приблизительно такое число», — добавил Буханов, отвечая на вопрос о текущем бюджете РУСАДА.

Буханов является и. о. главы РУСАДА с августа 2020 года после того, как наблюдательный совет организации отправил в отставку предыдущего главу агентства Юрия Гануса.

Ранее сообщалось, что слушания по делу WADA против РУСАДА в CAS состоятся в смешанном формате.