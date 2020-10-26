Слушания по делу WADA против РУСАДА в CAS состоятся в смешанном формате

Слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) против Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне будут проходить в смешанном формате.

«Слушания состоятся в смешанном формате. Часть представителей российской стороны будет находиться в Москве, будет организована онлайн-конференция. Это не ущемляет их статуса. Они являются полноценными участниками. В Лозанне на слушаниях будут представители РУСАДА, в том числе и наши адвокаты, которые будут работать непосредственно в CAS», — говорится в сообщении РУСАДА, которое приводит РИА Новости.

В декабре 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу, единогласно согласившись с рекомендацией Комитета по соответствию (CRC) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Слепов оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.