Отец Фуркада прокомментировал лишение Устюгова олимпийских наград

Отец французского биатлониста Мартена Фуркада Марсель прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить россиянина Евгения Устюгова сразу нескольких олимпийских медалей, полученных в том числе на Играх 2010 года в Ванкувере в масс-старте.

В разговоре с Franceinfo Фуркад-старший назвал Устюгова обманщиком и добавил, что спортсмен лишил наград и своих товарищей по команде в мужской эстафете. По его словам, лишение россиянина медалей — награда за борьбу Мартена Фуркада, которую тот вёл против допинга всю свою карьеру.

Ранее сообщалось, что глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал решение CAS аннулировать победы Устюгова на Олимпийских играх в Сочи и Ванкувере.