Отец Фуркада прокомментировал лишение Устюгова олимпийских наград
- Reuters
В разговоре с Franceinfo Фуркад-старший назвал Устюгова обманщиком и добавил, что спортсмен лишил наград и своих товарищей по команде в мужской эстафете. По его словам, лишение россиянина медалей — награда за борьбу Мартена Фуркада, которую тот вёл против допинга всю свою карьеру.
Ранее сообщалось, что глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал решение CAS аннулировать победы Устюгова на Олимпийских играх в Сочи и Ванкувере.