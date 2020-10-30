Глава СБР прокомментировал лишение золотых медалей Евгения Устюгова

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров впервые прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

«Эта новость негативная для нас всех. Мы знали, что расследование идёт, и идёт на протяжении длительного времени. Учитывая, насколько долго шёл этот процесс, люди, принимавшие это решение, основывались на всех обстоятельствах дела. Решение принято после длительного расследования. Понятно, оно нас никак не радует. Но как президент СБР я его принимаю. Знаю, будет апелляция на это решение со стороны спортсмена и его адвоката по этому делу. Возможно, точка в этом деле не поставлена. Все дела отличаются друг от друга, потому невозможно с гарантией оценивать шансы», — заявил Майгуров в эфире телеканала «Россия 24».

CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014. Биатлонист лишился индивидуальной золотой медали в масс-старте и командной бронзы в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командного золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Ранее биатлонист Устюгов прокомментировал решение CAS ADD.