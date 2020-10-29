Биатлонист Устюгов прокомментировал решение антидопинговой панели CAS

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов высказал мнение о решении антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признать его виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировать его результаты в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.

«Я был крайне удивлён, когда ознакомился с новыми обвинениями IBU. Помимо того, что я никогда не соглашался на рассмотрение моего дела в CAS ADD, который получил такие полномочия только в сентябре 2019 года, я никогда не давал согласие на применение ко мне новых правил IBU. Получается, что IBU могут делать всё, что захотят, — и всё это им сходит с рук. Может быть, в следующий раз они установят столетний срок давности и дисквалифицируют вообще все результаты спортивных соревнований, в которых выиграли русские спортсмены. Срок давности по моему делу составляет восемь лет, а не десять лет как заявлял IBU. Очевидно, что IBU действует недобросовестно, в нарушение всех принципов. А решение CAS ADD просто дикость», — приводит слова Устюгова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что готов бороться за чистоту своего имени до конца.

«Будем обжаловать несправедливость любыми возможными способами. Отмечу, что, если бы не влиятельные друзья, которые мне помогают в этом деле, можно было отчаяться. Работа адвокатов, экспертизы — это сотни тысяч долларов. Закончившему карьеру спортсмену в России без такой помощи просто не справиться, не удастся отстоять справедливость», — добавил Устюгов.

Таким образом, аннулированию подлежат результаты Устюгова на Играх в канадском Ванкувере и Сочи, где он завоевал бронзовую и золотую награды в эстафетных гонках в составе сборной России и золото Олимпиады 2010 года в масс-старте.

В январе 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) снова открыл дело в отношении Устюгова. Предыдущее дело, рассмотренное в 2018 году, было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в употреблении допинга.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что решение CAS ADD по Устюгову является ударом по всему российскому биатлону.