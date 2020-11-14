В BIU назвали дисквалификацию Устюгова важным шагом в деле борьбы с допингом

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Председатель совета Biathlon Integrity Unit (BIU) Луиза Рейлли высказала мнение о важности дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова в деле борьбы с допингом.
В BIU назвали дисквалификацию Устюгова важным шагом в деле борьбы с допингом
  • Reuters

«Это решение может быть оспорено в CAS. Мы же продолжаем считать это дело важным шагом в нашей борьбе с допингом, оно подчёркивает приверженность совета BIU цели сделать биатлон чистым видом спорта, которому доверяют», — приводит слова Рейлли ТАСС.

Она отметила, что BIU расследует ещё несколько дел, основанных на свидетельствах из доклада Ричарда Макларена и на базе данных московской антидопинговой лаборатории.

«Мы продолжим тесно сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством и другими агентствами, чтобы установить потенциальное нарушение антидопинговых правил другими биатлонистами», — добавила Рейлли.

CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Биатлонист лишился индивидуальной золотой медали в масс-старте и командной бронзы в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командного золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи. 

Ранее биатлонист Устюгов прокомментировал решение CAS ADD.

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