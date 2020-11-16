Тихонов отреагировал на высказывание братьев Бё по поводу допингового прошлого России

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё относительно допингового прошлого России.
Тихонов отреагировал на высказывание братьев Бё по поводу допингового прошлого России
  • РИА Новости

«Напоганили мы много! Нужно извиняться не перед норвежцами, а перед любителями биатлона, перед россиянами. В первую очередь это должны сделать Кущенко, Майгуров… Вот эта вся бригада», — цитирует Тихонова Sport24.

Он отметил, что спортсмены не принимали решения по этому поводу. Он также добавил, что с уважением относится к сборной Норвегии, но не понимает, как в команде могут быть все спортсмены с астмой. 

«Узаконенные астматики, неужели вся страна астматики? Вы занимайтесь своим делом, братья Бё! Биатлон без вас не погибнет! Но это не отменяет нашей вины в этом деле», — добавил Тихонов. 

Ранее Дмитрий Васильев жёстко ответил братьям Бё, призвавшим Россию извиниться за допинговое прошлое.

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