«Суд не в полной мере учёл изложенные доводы»: президент ОКР — о решении CAS относительно РУСАДА

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RT
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), принявшего сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в разбирательстве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на международных соревнованиях, включая ОИ и чемпионат мира по футболу в Катаре. RT вёл прямую трансляцию.

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