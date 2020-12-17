«Суд не в полной мере учёл изложенные доводы»: президент ОКР — о решении CAS относительно РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), принявшего сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в разбирательстве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на международных соревнованиях, включая ОИ и чемпионат мира по футболу в Катаре. RT вёл прямую трансляцию.