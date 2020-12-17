Два года вместо четырёх: CAS поддержал WADA в споре с РУСАДА, но сократил дисквалификацию для российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес вердикт по спору РУСАДА и WADA. Российские спортсмены отстранены на два года до 16 декабря 2022 года от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом. Они должны выступать под нейтральным статусом. Также в течение двух лет Россия не сможет принимать крупные международные соревнования, если есть возможность их перенести.

Здание штаб-квартиры спортивного арбитражного суда в Лозанне

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