Два года вместо четырёх: CAS поддержал WADA в споре с РУСАДА, но сократил дисквалификацию для российских спортсменов
- Здание штаб-квартиры спортивного арбитражного суда в Лозанне
- © REUTERS/Denis Balibouse
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17 декабря 2020
В решении CAS не сказано ничего о том, что WADA вправе устанавливать свои собственные критерии допуска спортсменов. Для них это хорошая новость, ведь неизвестно, насколько сильно агентство стало бы ужесточать условия для выступлений.
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Реакция президента WADA Витольда Баньки:
«Мы рады выиграть этот знаменательный процесс. Панель CAS ясно поддержал выводы о том, что российские власти нагло и незаконно манипулировали данными Московской лаборатории в попытке замести следы институциализированной допинговой схемы».
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Для восстановления статуса соответствия РУСАДА CAS также выдвинул ряд технических условий с целью устранения прошлых нарушений. Кроме того, агентству необходимо выплатить несколько штрафов.
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Важно отметить, что соревнования уровня чемпионатов Европы или Кубка мира не тронуты санкциями. Евро-2020 в следующем году сможет пройти в России, а футбольная сборная выступит на нём со своей национальной символикой.
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CAS также обозначил условия, которые должны соблюдать нейтральные российские спортсмены. Само собой, они не должны быть дисквалифицированы на время проведения соревнований. На форме допускается нанесение слова «Россия», но при этом должно быть добавлено словосочетание «Нейтральный спортсмен» аналогичного размера. Запрещено нанесения флага России или другой национальной символики, но использовать цвета триколора в экипировке можно.
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CAS отметил, что российские болельщики вправе демонстрировать свой флаг на соревнованиях. Также его могут наносить на свою форму для идентификации судьи и технические делегаты.
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Запрет на проведение соревнований распространяется только на Олимпийские игры и чемпионаты мира. При этом даже отборочные соревнования к этим турнирам России проводить можно, то есть отборочные матчи к ЧМ-2022 пройдут в России.
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Исключение составляют только члены МОК и МПК, действующие спортсмены, а также те чиновники, которых на соревнования лично пригласит глава принимающего государства.
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Будем сейчас разбирать подробно решение CAS. Суд подтвердил запрет для российских чиновников высшего ранга занимать руководящие должности в спортивных организациях, подписавших кодекс WADA. Кроме того, им запрещено выдавать аккредитации и посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира в качестве зрителей.
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А вот и окончательное решение, которое CAS опубликовал раньше срока. РУСАДА лишено статуса соответствия, и из-за этого российские спортсмены в ближайшие два года должны выступать под нейтральным статусом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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