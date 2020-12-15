Матыцин: закон Родченкова негативно отразится на всей международной спортивной жизни

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Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о принятии в США акта Родченкова, предусматривающего уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.
Матыцин: закон Родченкова негативно отразится на всей международной спортивной жизни
  • РИА Новости

«Наверное, это будет иметь очень негативное влияние на всю международную спортивную жизнь, на баланс организаций, которые определяют политику в сфере спорта, на деятельность WADA, и, конечно же, я не думаю, что он будет способствовать консолидации всего спортивного мира», — заявил Матыцин в эфире «Россия 24».

Он отметил, что не стал бы политизировать данный вопрос и что под удар будут поставлены абсолютно все национальные системы и организации, а не только российские.

«Фактически вводится приоритет одной страны по определению виновности или невиновности тех или иных сторон, где бы соревнования не проводились», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в ОКР назвали принятый в США закон Родченкова неприемлемым.

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