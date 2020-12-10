В ОКР назвали принятый в США закон Родченкова неприемлемым

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Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался относительно принятого в США закона Родченкова, действие которого распространяется на соревнования с участием американских спортсменов по всему миру.
В ОКР назвали принятый в США закон Родченкова неприемлемым
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«Мы изучили данный закон и считаем подход США абсолютно неприемлемым. Для того чтобы исполнять надзорные функции во всём мировом спорте, для начала нужно наладить антидопинговую работу по международным стандартам в своей стране. Ни одна из крупных коммерческих лиг в США — НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ — не выполняет положения Международного антидопингового кодекса. Более того, в соответствии с местным законодательством иностранные допинг-офицеры не имеют права осуществлять свою деятельность на территории США. Мы видим двойной стандарт по отношению к этой проблеме. Есть много возможностей по борьбе с допингом в рамках WADA. И как любая глобальная проблема, это должно решаться на основе международного консенсуса, а не так, как предлагают в США», — цитирует Позднякова «Спорт-Экспресс».

Данный закон назван именем экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который в настоящее время является осведомителем WADA.

Ранее глава НОК США поддержала принятие закона Родченкова.

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