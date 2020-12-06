Глава НОК США поддержала принятие закона Родченкова

Глава Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд назвала пользу принятого в стране акта Родченкова, согласно которому допускается уголовное преследование спортсменов, подозреваемых в махинациях с допингом.

По её мнению, принятие закона является наглядным примером продолжающейся борьбы с жульничеством в мировом спорте.

«Наличие честной и эффективной международной антидопинговой программы жизненно необходимо для соблюдения прав чистых спортсменов и сохранения конкуренции», — написала Хиршланд в Twitter.

Она также заверила, что НОК поддерживает конгресс США в его стремлении искоренить несправедливость.

Ранее сообщалось, что в Минспорта России негативно отнеслись к принятию закона Родченкова.