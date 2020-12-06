Глава НОК США поддержала принятие закона Родченкова
- AFP
По её мнению, принятие закона является наглядным примером продолжающейся борьбы с жульничеством в мировом спорте.
«Наличие честной и эффективной международной антидопинговой программы жизненно необходимо для соблюдения прав чистых спортсменов и сохранения конкуренции», — написала Хиршланд в Twitter.
Она также заверила, что НОК поддерживает конгресс США в его стремлении искоренить несправедливость.
Ранее сообщалось, что в Минспорта России негативно отнеслись к принятию закона Родченкова.