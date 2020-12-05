В Минспорта России негативно отнеслись к принятию закона Родченкова
- РИА Новости
«Считаю, что такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля и противодействия допингу, когда одна страна берёт на себя право быть судьёй. Негативно к этому относимся, подумаем, как минимизировать риски влияния этого закона на российских спортсменов», — сказал Матыцин в эфире «Матч! Страна».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал акт Родченкова о борьбе с допингом. Закон касается уголовного преследования определённых лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора.