Трамп подписал антидопинговый акт Родченкова

Президент США Дональд Трамп подписал акт Родченкова, предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием. Соответствующее заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня (5 декабря. — RT) я подписал закон 835 «Антидопинговый закон Родченкова от 2019 года», — приводятся слова Трампа.

Уточняется, что закон касается уголовного преследования определённых лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора.

Президент США подчеркнул, что его администрация будет трактовать некоторые нормы данного закона как соответствующие конституционным полномочиям президента контролировать распространение информации, раскрытие которой может повредить национальной безопасности страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие в США антидопингового акта Родченкова означает, что Вашингтон позиционирует себя «главным третейским судьёй» в мире спорта.