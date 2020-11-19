В МИД России прокомментировали принятие в США акта Родченкова

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Принятие в США антидопингового акта Родченкова означает, что Вашингтон позиционирует себя «главным третейским судьёй» в мире спорта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России прокомментировали принятие в США акта Родченкова
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Вашингтон вновь определил себя главным третейским судьёй, на этот раз всего мирового спорта, опять противопоставил экстерриториальные применения своего законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам», — сказала она в ходе еженедельного брифинга.

Захарова отметила, что такой шаг влечёт за собой появление «нового, подконтрольного исключительно Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований».

Ранее сенат США принял законопроект, позволяющий привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к допинговым схемам.

Акт носит имя экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA по делу о допинге в российском спорте.

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