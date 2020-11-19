В МИД России прокомментировали принятие в США акта Родченкова

Принятие в США антидопингового акта Родченкова означает, что Вашингтон позиционирует себя «главным третейским судьёй» в мире спорта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вашингтон вновь определил себя главным третейским судьёй, на этот раз всего мирового спорта, опять противопоставил экстерриториальные применения своего законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам», — сказала она в ходе еженедельного брифинга.

Захарова отметила, что такой шаг влечёт за собой появление «нового, подконтрольного исключительно Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований».

Ранее сенат США принял законопроект, позволяющий привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к допинговым схемам.

Акт носит имя экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA по делу о допинге в российском спорте.