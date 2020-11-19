В МИД России прокомментировали принятие в США акта Родченкова
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«Вашингтон вновь определил себя главным третейским судьёй, на этот раз всего мирового спорта, опять противопоставил экстерриториальные применения своего законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам», — сказала она в ходе еженедельного брифинга.
Захарова отметила, что такой шаг влечёт за собой появление «нового, подконтрольного исключительно Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований».
Ранее сенат США принял законопроект, позволяющий привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к допинговым схемам.
Акт носит имя экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA по делу о допинге в российском спорте.