В WADA обеспокоены принятием в США закона Родченкова
- Reuters
«Это может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру», — говорится в заявлении WADA.
Отмечается, что в организации также не понимают, почему данный законопроект исключает обширные области американского спорта, в частности профессиональные лиги и все виды студенческого спорта.
Ранее сообщалось, что в Кремле критически отнеслись к принятому в США закону Родченкова.