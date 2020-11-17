В WADA обеспокоены принятием в США закона Родченкова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность решением сената США принять антидопинговый закон, названный именем информатора Григория Родченкова.

«Это может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру», — говорится в заявлении WADA.

Отмечается, что в организации также не понимают, почему данный законопроект исключает обширные области американского спорта, в частности профессиональные лиги и все виды студенческого спорта.

Ранее сообщалось, что в Кремле критически отнеслись к принятому в США закону Родченкова.