В Кремле критически отнеслись к принятому в США закону Родченкова

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на новость о том, что сенат США принял антидопинговый законопроект, который назван в честь бывшего директора московской лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.
В Кремле критически отнеслись к принятому в США закону Родченкова
  • Reuters

Данный законопроект позволит США преследовать и привлекать к уголовной ответственности любого человека в мире, если он принимает участие в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием.

«Безусловно, мы обратили внимание на этот. Вы знаете, что в контексте не только именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее сенат США принял антидопинговый закон Родченкова.

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