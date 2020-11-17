В Кремле критически отнеслись к принятому в США закону Родченкова
- Reuters
Данный законопроект позволит США преследовать и привлекать к уголовной ответственности любого человека в мире, если он принимает участие в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием.
«Безусловно, мы обратили внимание на этот. Вы знаете, что в контексте не только именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны», — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее сенат США принял антидопинговый закон Родченкова.