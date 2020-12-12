Глава World Athletics: не уверен, что вопрос по ВФЛА будет решён в ближайшем будущем

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Президент World Athletics Себастьян Коу высказал мнение о ситуации с восстановлением в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Глава World Athletics: не уверен, что вопрос по ВФЛА будет решён в ближайшем будущем
  • Reuters

«Надеюсь, что в обозримом будущем. Я не уверен, но буду использовать слово «ближайшее». Не возьмусь точно оценить этот период, но это должно быть нашей целью. Нехорошо, когда такая страна, как Россия, вне нашего спорта. Хочу, чтобы Россия вернулась в качестве полноправного ответственного члена — такого же, как и другие. Я настроен оптимистично, мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Коу First Post.

Он отметил, что  дорожная карта восстановления ВФЛА будет датирована началом марта.

«Надеюсь, даже раньше. Затем мы рассмотрим статус нейтральных спортсменов. Но есть ещё одна сложность: ВАДА всё ещё ждёт результатов апелляции РУСАДА в Спортивный арбитражный суд», — добавил Коу.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, также приостановлена и выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что World Athletics отложила вопрос о выдаче нейтральных статусов российским легкоатлетам.

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