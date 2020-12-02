World Athletics отложила вопрос о выдаче нейтральных статусов российским легкоатлетам

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Глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен по итогам заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) заявил, что вопрос о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам снова отложен.
World Athletics отложила вопрос о выдаче нейтральных статусов российским легкоатлетам
  • Reuters

«Мы обсуждали нейтральный статус для российских спортсменов. Но нам надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Но такая возможность существует. Если всё пойдёт так, как мы надеемся увидеть под началом нового руководства ВФЛА, то будем обсуждать этот вопрос и будем готовы рекомендовать совету принять то или иное решение по нейтральным статусам», — цитирует Андерсена ТАСС.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также приостановлена выдача и временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее в World Athletics отреагировали на выборы президента ВФЛА.

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