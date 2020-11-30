В World Athletics отреагировали на выборы президента ВФЛА

Короткая ссылка
В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) ответили на вопрос по поводу выборов президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
В World Athletics отреагировали на выборы президента ВФЛА
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Выборы в национальной федерации лёгкой атлетики — это всегда внутренний вопрос», — приводит слова пресс-службы международной организации РИА Новости.

В World Athletics также рассказали о процессе восстановления ВФЛА. Отмечается, что 1 и 2 декабря пройдёт заседание совета World Athletics, где главой рабочей группы будет представлен доклад о ходе работы по делу России.

«До получения этого отчёта мы не в состоянии что-либо комментировать, потому что у нас нет дополнительной информации об этом отчёте», — добавили в организации.

Ранее сообщалось, что Пётр Иванов, который является генеральный директором «Скоростных магистралей» и главой Федерации триатлона России, избран новым президентом ВФЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить