В World Athletics отреагировали на выборы президента ВФЛА

В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) ответили на вопрос по поводу выборов президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Выборы в национальной федерации лёгкой атлетики — это всегда внутренний вопрос», — приводит слова пресс-службы международной организации РИА Новости.

В World Athletics также рассказали о процессе восстановления ВФЛА. Отмечается, что 1 и 2 декабря пройдёт заседание совета World Athletics, где главой рабочей группы будет представлен доклад о ходе работы по делу России.

«До получения этого отчёта мы не в состоянии что-либо комментировать, потому что у нас нет дополнительной информации об этом отчёте», — добавили в организации.

Ранее сообщалось, что Пётр Иванов, который является генеральный директором «Скоростных магистралей» и главой Федерации триатлона России, избран новым президентом ВФЛА.