В World Athletics отреагировали на выборы президента ВФЛА
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- РИА Новости
«Выборы в национальной федерации лёгкой атлетики — это всегда внутренний вопрос», — приводит слова пресс-службы международной организации РИА Новости.
В World Athletics также рассказали о процессе восстановления ВФЛА. Отмечается, что 1 и 2 декабря пройдёт заседание совета World Athletics, где главой рабочей группы будет представлен доклад о ходе работы по делу России.
«До получения этого отчёта мы не в состоянии что-либо комментировать, потому что у нас нет дополнительной информации об этом отчёте», — добавили в организации.
Ранее сообщалось, что Пётр Иванов, который является генеральный директором «Скоростных магистралей» и главой Федерации триатлона России, избран новым президентом ВФЛА.