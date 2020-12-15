Власенко о дисквалификации прыгуна в воду Захарова: наши аргументы были разбиты в пух и прах

Президент федераций по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло России Алексей Власенко рассказал, как проходило заседание по делу прыгуна в воду Ильи Захарова, дисквалифицированного за три пропуска допинг-тестирований.

«Они знали абсолютно всё. Задавали Захарову вроде бы странные вопросы: «На каком сиденье машины лежал телефон, когда вы ехали туда-то и туда-то? Почему вы туда ехали, хотя должны были находиться в другом месте?» В итоге все наши аргументы были разбиты в пух и прах. Илье очень профессионально и чётко доказали, что во всех трёх случаях он действительно нарушил антидопинговые правила», — рассказал Власенко в интервью RT.

Он признался, что до сих пор в глубине души считает вердикт чересчур суровым, хотя после него многие спортсмены стали более дисциплинированными.

«Когда я понял, что никаких шансов отстоять свою позицию у нас уже нет, стал с англичанином и американцем шутить, то есть перевёл разговор в нормальное человеческое русло. И они нам сказали уже в совершенно другом тоне, мол, прекрасно понимают, что Захаров никакой не нарушитель, а нормальный спортсмен, который действительно никогда не был ни в чём уличён. Но есть правила, которые приняли все, значит, человек, их нарушивший, должен быть наказан», — добавил Власенко.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Захаров был дисквалифицирован на полтора года в ноябре 2019-го. После этого вердикта он заявил о завершении карьеры, однако месяц назад объявил о возвращении в спорт.

Ранее Власенко рассказал о создании Континентальной ватерпольной лиги.