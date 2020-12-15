Власенко рассказал о создании Континентальной ватерпольной лиги

Президент Федераций по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водного поло Алексей Власенко рассказал о преимуществах появления Континентальной ватерпольной лиги.

«Это дополнительная возможность создать конкуренцию, привлечь Казахстан, Белоруссию, где наблюдается та же проблема, что и у нас. Играть не с кем, команд нет. А в той же Италии 300 ватерпольных клубов. Мы как-то приехали играть товарищеский матч в городок, названия которого я сейчас и не вспомню. Не поверите, на футболе не всегда такое увидишь: конная милиция, трибуны битком. В Венгрии на встречу Испания — Россия пришли 17 тыс. зрителей. А у нас? В стране реально нет ни одного стационарного спорткомплекса, где можно было бы проводить чемпионаты мира. Даже в 2015-м в Казани ватерполисты играли в сборном бассейне, установленном на футбольном стадионе», — объяснил функционер.

Появление Континентальной ватерпольной лиги запланировано на 2021 год. Предполагается, что со временем в неё будет входить больше команд.

Ранее Власенко рассказал о проблемах российского водного поло.