Президент Федерации водного поло России: без сильного внутреннего чемпионата никакого подъёма не будет

Президент федераций по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло России Алексей Власенко связал неудачи в спорте с отсутствием внутренней конкуренции.

«Я уже не первый год на каждом углу как попугай говорю: без сильного внутреннего чемпионата никакого подъёма водного поло в стране не будет. Что мы имеем сейчас? Пять клубов разыгрывают между собой первенство: Волгоград, Астрахань, Казань, Москва и Питер. А мы с вами оба помним времена, когда в одной Москве играли восемь профессиональных команд», — заявил функционер в интервью RT.

По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры с мэрией Москвы по поводу создания нового клуба.

«Правда, пока мы не пришли к окончательному решению: основать совсем новую команду, назвав её, скажем, «Москва», либо с нуля возродить некогда знаменитый ЦСК ВМФ. Ещё одна договорённость существует между руководством московской Федерации водного поло и московским Департаментом спорта о финансовой помощи в создании ещё одного клуба. Если получится всё это реализовать, в столице будут играть три команды. Это, считаю, большой плюс», — добавил Власенко.

Ранее стало известно о том, что семь россиян вошли в структуры Европейской лиги плавания (LEN).