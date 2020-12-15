Президент Федерации водного поло России: без сильного внутреннего чемпионата никакого подъёма не будет

Короткая ссылка
Президент федераций по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло России Алексей Власенко связал неудачи в спорте с отсутствием внутренней конкуренции.

«Я уже не первый год на каждом углу как попугай говорю: без сильного внутреннего чемпионата никакого подъёма водного поло в стране не будет. Что мы имеем сейчас? Пять клубов разыгрывают между собой первенство: Волгоград, Астрахань, Казань, Москва и Питер. А мы с вами оба помним времена, когда в одной Москве играли восемь профессиональных команд», — заявил функционер в интервью RT.

По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры с мэрией Москвы по поводу создания нового клуба. 

«Правда, пока мы не пришли к окончательному решению: основать совсем новую команду, назвав её, скажем, «Москва», либо с нуля возродить некогда знаменитый ЦСК ВМФ. Ещё одна договорённость существует между руководством московской Федерации водного поло и московским Департаментом спорта о финансовой помощи в создании ещё одного клуба. Если получится всё это реализовать, в столице будут играть три команды. Это, считаю, большой плюс», — добавил Власенко.

Ранее стало известно о том, что семь россиян вошли в структуры Европейской лиги плавания (LEN).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить