Cемеро россиян вошли в структуры Европейской лиги плавания

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Cемеро россиян были избраны в различные структуры Европейской лиги плавания (LEN).
Cемеро россиян вошли в структуры Европейской лиги плавания
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как стало известно, Вадим Ахмадиев, Сергей Наумов, Ольга Брусникина и Светлана Моисеева вошли в технические комитеты по плаванию, водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Александр Данилов, в свою очередь, введен в техком по ветеранскому плаванию, а Виталий Гуро будет представлять россию в медицинском комитете LEN.

Президент российских федераций по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло Алексей Власенко назначен лиазоном техкома по синхронному плаванию со стороны бюро LEN.

Как отметил Власенко, все российские кандидатуры были единогласно одобрены на заседании бюро LEN.

Ранее сообщалось, что Власенко был переизбран президентом Российской федерации прыжков в воду.

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