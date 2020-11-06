Закрытый режим, выступления по видеосвязи и решение до конца года: как проходил процесс по делу РУСАДА против WADA

В Лозанне завершились слушания по делу РУСАДА и WADA, которое рассматривает Спортивный арбитражный суд. РУСАДА оспаривает решение WADA лишить российское агентство статуса соответствия. Разбирательства проходили в течение четырёх дней. Кроме основных участников процесса, на нём выступили третьи стороны, в том числе спортсмены, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Точные сроки принятия решения неизвестны, однако в CAS ожидают, что это произойдёт до конца года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил об окончании слушаний по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Разбирательства продолжались со 2 по 5 ноября.

Теперь судьи Марк Уильямс из Австралии, Луиджи Фумагалли из Италии и Хамид Гарави из Франции должны провести совещание и решить, вправе ли WADA признавать деятельность РУСАДА не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.

Если суд примет сторону WADA, российские спортсмены не смогут участвовать в крупнейших соревнованиях под флагом своей страны следующие четыре года, а РФ — принимать международные спортивные мероприятия.

В CAS отметили, что не могут назвать точных сроков принятия решения, но ожидается, что сторонам сообщат его до конца текущего года.

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Процесс с участием РУСАДА и WADA проходил в максимально закрытом режиме. Стороны не давали комментариев о ходе слушаний и не проводили мероприятия для СМИ. Из-за пандемии коронавируса и вызванных её последствиями транспортных ограничений слушания проходили в основном в формате видеосвязи.

Помимо истцов и ответчиков, в судебном разбирательстве были задействованы третьи стороны, в частности Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР). В организациях считают, что санкции в отношении РУСАДА не должны затрагивать право спортсменов на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом своей страны. Президент ПКР Владимир Лукин рассказал, что судей интересовали вопросы, связанные с московской антидопинговой лабораторией, к которой его организация отношения не имела.

«Это было обычное слушание, задавали вопросы — отвечали на вопросы. Каждая сторона считает, что её аргументы более убедительны, а мы, как третья сторона, считаем, что более убедительными являются наши аргументы. Но суд есть суд... От ПКР выступали несколько человек. Надеемся, решение будет благоприятным для нас. Считаем, что никакого отношения к выдвинутым обвинениям ПКР не имеет абсолютно. Это совершенно другое, это взаимоотношения РУСАДА и WADA... Наказывать ПКР — это всё равно что наказывать Петрова за то, что Иванов ударил по лицу Сидорова. Причём неизвестно, ударил или нет», — заявил Лукин ТАСС.

В процессе также участвовали российские спортсмены. Источник агентства сообщил, что выступавших было трое, однако раскрывать их имена он не стал. Один из атлетов давал показания по видеосвязи из Танзании, где в настоящее время занимается миссионерской деятельностью.

«Сессия вопросов и ответов длилась около получаса. У спортсменов интересовались, повлияет ли пропуск Олимпиады или выступление на ней без национального флага на их моральное и материальное состояние, должны ли невиновные спортсмены подвергаться коллективной ответственности», — рассказал источник.

Основные участники слушаний не стали развёрнуто комментировать их итоги. Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов отметил, что судьям предстоит принять сложное решение, и выразил надежду на то, что оно будет справедливым.

«Прошедшие четыре рабочих дня были довольно сложными, другого вряд ли можно было ожидать. Не могу раскрывать подробностей слушаний, скажу только, что наши представители изложили свои аргументы, теперь перед арбитрами будет стоять невероятно сложная задача. Процесс не имеет аналогов в истории, и решение по нему, каким бы оно ни было, тоже станет историческим. Мы надеемся, что арбитры примут во внимание наши аргументы и вынесут справедливый вердикт», — сказал Буханов.

Президент WADA Витольд Банька заявил, что доволен тем, как его организация выступила на слушаниях.

«WADA удовлетворено представленной нами позицией, и теперь мы ждём решения панели арбитров. Как и на любом другом этапе, мы придерживаемся надлежащей процедуры в отношении дела о статусе соответствия РУСАДА, продолжая эффективно действовать в рамках этого непростого вопроса», — отметил Банька.

Проведение слушаний сопровождалось информационными вбросами, направленными против российской стороны. Так, в первый день судебного заседания газета Evening Standard опубликовала интервью с информатором WADA Юлией Степановой, с чьих показаний начался допинговый скандал в 2014 году. Бывшая спортсменка, переехавшая в США, заявила, что боится возвращаться на родину, поскольку опасается за свою жизнь.

Та же самая газета затем опубликовала комментарии бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, тоже скрывающегося в США. По его словам, WADA должно вдвое ужесточить наказание для российских спортсменов.

«Россия заслужила отстранение на восемь лет. С такой дефектной системой руководства в спорте российские мошенники смогут снова избежать соответствующих санкций и наказаний, а после каким-то образом выступить на Олимпийских играх в Токио в следующем году. Если это произойдёт, то уровень доверия к борьбе с допингом упадёт ещё ниже, как бы ни было трудно это представить», — высказался Родченков.