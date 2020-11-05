В CAS рассказали, когда будет принято решение по спору WADA с РУСАДА

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Решение по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет принято до конца года.
В CAS рассказали, когда будет принято решение по спору WADA с РУСАДА
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба суда. В сообщении указано, что слушания прошли 2—5 ноября. Они прошли в смешанном формате, большинство представителей сторон выступали онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Вердикт будет вынесен до конца года. Точная дата пока неизвестна. В CAS обещают назвать её, когда она будет определена.

От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены в последующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а сама страна — принимать крупные спортивные турниры.

Ранее Родченков высказался о предстоящих слушаниях по делу WADA и РУСАДА.

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