В CAS рассказали, когда будет принято решение по спору WADA с РУСАДА

Решение по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет принято до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба суда. В сообщении указано, что слушания прошли 2—5 ноября. Они прошли в смешанном формате, большинство представителей сторон выступали онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Вердикт будет вынесен до конца года. Точная дата пока неизвестна. В CAS обещают назвать её, когда она будет определена.

От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены в последующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а сама страна — принимать крупные спортивные турниры.

Ранее Родченков высказался о предстоящих слушаниях по делу WADA и РУСАДА.