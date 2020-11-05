Родченков: Россия заслужила отстранение на восемь лет

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Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков высказался по поводу предстоящих слушаний по спору WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Родченков: Россия заслужила отстранение на восемь лет
  • РИА Новости

По его мнению, ситуация с допингом в России становится хуже и усугубляется различными формами фальсификаций. Он также заявил, что в фильме «Мутная WADA» нет ни одного слова правды.

«Россия заслужила отстранение на восемь лет. Только представители высшего аппарата могли дать указание сфальсифицировать базу данных LIMS, чтобы сфабриковать ложные и безграмотные тексты с неубедительными и неприкрытыми попытками унизить меня, разоблачителя коррупции. Я вообще никогда не писал тех писем», — цитирует Родченкова Evening Standard.

Он также предположил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) может быть в пользу России и подчеркнул, что подобный вердикт будет разочаровывающим. По его словам, CAS, МОК, WADA, международные федерации нуждаются в реорганизации. 

«В рамках этой ущербной системы управления спортом русские мошенники, возможно, смогут опять избежать подобающих санкций и наказаний, а затем каким-то образом снова выступить на Олимпийских играх в Токио в следующем году. Если это произойдет, к борьбе с допингом будет еще меньше доверия — как бы ни было трудно это представить», — добавил Родченков.

В декабре 2019 года за махинации в базе данных Московской антидопинговой лаборатории WADA отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под своим национальным флагом на ближайшие четыре года, а также запретило России принимать турниры и претендовать на их проведение.

Общее собрание членов РУСАДА выразило несогласие с таким решением, после чего WADA обратилось в CAS. 

Ранее глава ПКР выразил мнение, что CAS вынесет решение по делу WADA и РУСАДА к концу года.

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