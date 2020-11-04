Глава ПКР считает, что CAS вынесет решение по делу WADA и РУСАДА к концу года

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин высказал мнение о ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я получаю информацию, так как ПКР участвует в процессе в качестве третьей стороны. Пока стороны обмениваются выступлениями, высказывают свои позиции. Что-то подробнее можно будет говорить, когда суд примет свое решение, а это, как мне кажется, будет только к концу года», — приводит слова Лукина РИА Новости.

Он считает, что CAS потребуется много времени на рассмотрение дела.

«Прошлый суд в Рио-де-Жанейро не сразу объявил своё решение. Очевидное решение со стороны РУСАДА и WADA не комментировать ход слушаний. Доказывать что-либо — значит оказывать давление на суд, а суд надо уважать», — добавил Лукин.

В декабре 2019 года за махинации в базе данных Московской антидопинговой лаборатории WADA отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под своим национальным флагом на ближайшие четыре года, а также запретило России принимать турниры и претендовать на их проведение.

Общее собрание членов РУСАДА выразило несогласие с таким решением, после чего WADA обратилось в CAS.

Ранее появилась информация о том, когда CAS вынесет вердикт по делу против РУСАДА.