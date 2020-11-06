Буханов считает дело WADA против РУСАДА историческим и не имеющим аналогов в истории

Исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил, что судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и РУСАДА является историческим.

«Прошедшие четыре рабочих дня были довольно сложными, другого тяжело было ожидать. Не могу раскрывать подробности слушаний, скажу только, что наши представители изложили суду свои аргументы, теперь перед арбитрами будет стоять невероятно сложная задача. Данный процесс не имеет аналогов в истории, и решение по нему, каким бы оно ни было, тоже станет историческим. Мы надеемся, что арбитры примут во внимание наши аргументы и вынесут справедливое решение», — приводит слова Буханова ТАСС.

5 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу WADA и РУСАДА. Решение объявят до конца текущего года. Если CAS примет сторону WADA, то российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира под национальным флагом, а страна — принимать крупные международные турниры.

Ранее глава WADA выразил удовлетворение тем, как была представлена позиция его организации в CAS по делу против РУСАДА.