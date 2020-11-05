Глава WADA: мы удовлетворены тем, как была представлена наша позиция в CAS по делу против РУСАДА
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«WADA удовлетворено тем, как мы представили свою позицию в CAS. Теперь нам остаётся ждать решения панели арбитров. Мы соблюдаем все необходимые процедуры в вопросе определения соответствия РУСАДА, продолжая эффективно решать этот сложный вопрос», — приводит слова Баньки пресс-служба WADA.
9 декабря 2019 года за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории, WADA отстранило Россию на четыре года от крупных спортивных соревнований. Российская сторона решила обжаловать это решение в СAS.
Ранее в CAS рассказали, когда будет принято решение по спору WADA с РУСАДА.