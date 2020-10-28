Несвоевременный шопинг: чемпион мира в беге на 100 метров дисквалифицирован на два года за пропуск допинг-тестов

Американец Кристиан Коулман дисквалифицирован на два года в связи с нарушением антидопинговых правил. Действующий чемпион мира в беге на 100 метров признан виновным в пропуске трёх тестов в течение 12 месяцев. При этом атлет пытался доказать, что как минимум в одном случае он якобы был дома в оговоренный временной промежуток — заскочил перекусить в перерыве между совершением покупок к Рождеству. Однако допинг-офицеры заявили об обратном. Теперь спринтеру придётся пропустить Олимпийские игры в Токио, если он не сможет оспорить это решение.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) принял решение дисквалифицировать американского спринтера Кристиана Коулмана на два года. Он признан виновным в нарушении правил, касающихся доступности атлета для антидопингового тестирования. Наказание последовало за пропуск трёх проверок во внесоревновательный период в течение 12 календарных месяцев.

AIU разобрал обстоятельства, из-за которых Коулман не смог сдать анализы 26 апреля и 9 декабря 2019 года, когда к нему приезжали допинг-офицеры. Ещё одно тестирование должно было состояться 16 января, но спортсмен не стал оспаривать свою вину в его пропуске.

Особое внимание на слушаниях было уделено событиям 9 декабря прошлого года. По словам Коулмана, в тот день он совершал покупки на Рождество именно в то время, которое он указал для возможного проведения тестирования. Рекордсмен мира в беге на 60 метров находился недалеко от своего дома и мог быстро вернуться, если бы знал, что его хотят проверить на допинг. Он пожаловался на то, что допинг-офицеры не попытались ему позвонить, когда поняли, что его нет дома. В своих соцсетях Коулман раскритиковал работу AIU, заявив, что его попытались подставить, чтобы ему зачли третий пропущенный тест за год.

На слушаниях Коулман уточнил, что именно произошло 9 декабря. Он предоставил чеки, которые подтверждали, что он совершил первую покупку в 19:13, затем приобрёл еду в кафе в 19:53 и вновь купил несколько товаров в супермаркете в 20:22. При этом в системе ADAMS Коулман указал, что будет доступен для тестирования с 19:15 до 20:15. Спортсмен утверждал, что после покупки еды он приехал домой, поужинал, посмотрев немного футбольный матч, и снова уехал в магазин. Коулман заверил, что был дома приблизительно с 20:00 до 20:10.

Однако AIU не принял показания легкоатлета, усомнившись в их правдивости. Арбитры посчитали, что Коулман никак не мог в течение 29 минут вернуться домой из кафе, припарковать машину, съесть привезённую еду и затем отправиться в магазин и приобрести 16 товаров. Футбольный матч, который Коулман якобы смотрел, начинался в 20:15, что тоже противоречило его показаниям.

При этом было установлено, что два допинг-офицера постоянно находились у двери квартиры Коулмана с 19:15 до 20:15 (свидетельство было подтверждено снимком, сделанным в 20:21). Они звонили и стучали в дверь каждые десять минут, но не получили ответа. В решении AIU отмечено, что ни разу в течение часа в доме Коулмана не загорелся свет, что было бы заметно, так как на улице уже было темно. Всё это дало основание полагать, что спортсмен отсутствовал дома вплоть до того времени, когда он вернулся после совершения покупки в 20:22.

В AIU также разобрали претензии Коулмана по поводу того, что до него не пытались дозвониться. В инструкциях для допинг-офицеров содержится пункт о том, что в течение последних пяти минут они могут позвонить спортсмену, однако при этом особо оговаривается, что они не обязаны это делать. Менеджер AIU по внесоревновательному тестированию Рафаэль Ру подтвердил, что дал указание своим проверяющим не звонить Коулману сразу по нескольким причинам.

Во-первых, в недалёком прошлом спринтер пропустил четыре теста, что само по себе было подозрительно. Во-вторых, в относительно недавнем прошлом он показывал приличные результаты именно в те периоды, когда не мог встретиться с офицерами по допинг-контролю. И в-третьих, у Ру сложилось впечатление, что спортсмена могли предупреждать перед сдачами проб во время предыдущих тестов.

Что касается событий 26 апреля 2019 года, то было установлено, что Коулман внёс некорректные данные о своём местонахождении. Он находился не в Лексингтоне, как указал в системе ADAMS, а участвовал в соревнованиях в Де-Мойне. Узнав по телефону, что к нему пришли допинг-офицеры, Коулман всё же ввёл правильную информацию. Однако AIU указал, что, согласно правилам, спортсмен должен вносить изменения, как только понимает, что уже введённые данные не актуальны. Атлет был на соревнованиях в Де-Мойне с 24 апреля, поэтому AIU посчитал действия Коулмана нарушением.

При этом Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике дал понять, что не подозревал Коулмана в употреблении запрещённых препаратов. Однако действия спортсмена и его отношение к тестированию были подвергнуты жёсткой критике, так как ранее он уже имел проблемы с антидопинговыми органами.

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«Хотя спортсмену едва удалось избежать дисквалификации и было известно, что за ним всё ещё числится двукратное нарушение правил информирования (о своём местонахождении для прохождения допинг-тестирования. — RT), а также несмотря на то, что к 9 декабря спортсмен, по его признанию на слушаниях, понимал, что уже привлёк повышенное внимание контрольного органа, в назначенный часовой отрезок он всё же отправился за покупками. С прискорбием сообщаем, что, по нашему мнению, нет никаких смягчающих обстоятельств, позволяющих сократить двухлетний период дисквалификации. К сожалению, в рамках этого дела поведение спортсмена представляется нам в лучшем случае безответственным, а в худшем — безрассудным. В связи с этим мы отстраняем его от соревнований на два года», — сказано в приговоре.

В AIU вспомнили о прошлогоднем скандале, когда Коулмана уже обвиняли в пропуске трёх допинг-тестов незадолго до чемпионата мира в Дохе. Однако тогда дату одного из пропусков ему зачли так, что нарушения произошли за период, превышающий 12 месяцев. Коулман смог вернуться в спорт и выиграть два золота на соревнованиях в Катаре.

Дисквалификация спортсмена закончится только 13 мая 2022 года, если только он не подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и не добьётся изменения решения AIU. Коулману придётся пропустить летние Олимпийские игры в Токио, на которых он был бы основным претендентом на золотую медаль в беге на 100 метров.

Агент Коулмана Эммануэль Хадсон заявил, что его клиент обязательно попробует опротестовать решение AIU. До этого спортсмен не будет давать комментариев по поводу событий, которые вполне могут поставить точку в его успешной карьере.