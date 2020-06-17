Опять под подозрением: чемпиону мира из США Коулману вновь грозит дисквалификация за пропуск трёх допинг-тестов

Американский легкоатлет Кристиан Коулман второй раз подозревается в недоступности для антидопингового тестирования. Действующий чемпион мира в беге на 100 метров пропустил процедуру 9 декабря 2019 года, таким образом в третий раз за последний год нарушив правила. Теперь спортсмену грозит дисквалификация и пропуск Олимпийских игр в Токио. Сам спринтер считает, что пытавшиеся забрать у него анализы допинг-офицеры AIU выполнили свою работу неправильно.

Действующий чемпион мира в беге на 100 метров и рекордсмен планеты на дистанции 60 метров Кристиан Коулман временно отстранён от соревнований. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) подтвердил, что американский спортсмен подозревается в недоступности для антидопингового тестирования. Отчёт временной дисквалификации ведётся с 14 мая этого года.

Спринтер, которого считают одной из ярчайших звёзд лёгкой атлетики современности, ранее уже оказывался в центре внимания в связи с точно таким же нарушением. В августе прошлого года Антидопинговое агентство США (USADA) обвинило спортсмена в том, что он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение одного года, что могло привести к двухлетней дисквалификации и пропуску ближайших чемпионата мира и Олимпийских игр.

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Тогда Коулман смог избежать наказания. Он воспользовался лазейкой в правилах Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые предписывают вести отчёт первого пропущенного теста не с фактической его даты, а с первого дня квартала, когда было зафиксировано нарушение. Коулман пропускал тесты 6 июня 2018 года, а также 16 января и 26 апреля 2019-го.

На слушаниях USADA было решено зачесть спортсмену первый пропуск 1 апреля 2018 года, и в таком случае выходило, что в течение 12 месяцев он пропускал только два внесоревновательных теста. Дело было закрыто за несколько недель до начала чемпионата мира в Дохе, где Коулман выиграл золотые медали в беге на 100 метров и эстафете 4 × 100 метров. Такое решение USADA впоследствии вызвало критику со стороны других легкоатлетов.

Теперь 24-летний спринтер подозревается в том, что он пропустил допинг-тест 9 декабря 2019 года, из-за чего он вновь оказался под угрозой двухлетней дисквалификации. В AIU не предоставили подробностей данного дела, однако сам Коулман незадолго до официального подтверждения его отстранения подробно рассказал, почему вновь оказался в центре допингового скандала.

На своей странице в Twitter спортсмен заявил, что в тот день, когда к нему домой пришли допинг-офицеры, он занимался покупками подарков на Рождество и находился в пяти минутах езды от своего дома, что может подтвердить с помощью чеков. Согласно отчёту, проверяющие шесть раз в течение часа громко стучали в дверь квартиры Коулмана. Они также воспользовались дверным звонком, но не услышали сигнала и предположили, что он мог не работать.

Допинг-офицеры не стали звонить Коулману. Они указали, что «не получали соответствующих инструкций» у заказчика. Это обстоятельство возмутило спортсмена. Он заявил, что мог бы легко вернуться домой и сдать необходимые анализы, если бы узнал о приезде служащих AIU по телефону. Коулман отметил, что в предыдущих случаях с ним пытались созвониться, и отказался понимать, почему на этот раз этого не произошло. Легкоатлет также отметил, что в своём отчёте допинг-офицеры указали неправильный адрес и могли вовсе прийти в чужую квартиру.

Коулман обрушился с критикой на AIU и обвинил организацию в попытке искусственно вынудить его пропустить допинг-тест. Он пожаловался на то, что вынужден постоянно сообщать о своём местоположении и быть готовым в любой момент сдать анализы, что вызывает стресс и панические атаки.

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«Я беру на себя ответственность за пропуск допинг-теста USADA 16 января 2019 года, потому что в то утро я был в тренажёрном зале. Но я считаю, что 9 декабря произошла намеренная попытка сделать так, чтобы я пропустил тестирование. Система должна измениться. Я думал, что цель организации — сделать спорт чистым, проводя допинг-тесты и уличая обманщиков, а не заставать людей врасплох, когда их нет дома, даже не пытаясь на деле их проверить, но при этом лишая средств к существованию тех, кто явно ничего не принимает. Никакая это не справедливость для всех», — заявил Коулман.

Спортсмен отметил, что узнал о несостоявшемся визите допинг-офицеров только на следующий день. Двое суток спустя Коулман всё-таки сдал тест, который дал отрицательные результаты. Он также отметил, что неоднократно проверялся на допинг во время карантина, и каждый раз в его организме отсутствовали какие-либо запрещённые вещества. Коулман заявил, что никогда не принимал допинг и является чистым спортсменом, и посетовал на то, что для антидопинговых организаций это может не иметь никакого значения.

Теперь американский спринтер рискует вновь пропустить Олимпийские игры. Они пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, а отбор в сборную США, где Коулман должен будет выступить, состоится с 18 по 27 июня. Если спортсмен будет признан виновным в нарушении правил и получит дисквалификацию, то она должна будет завершиться перед национальным чемпионатом, чтобы он всё-таки имел шанс выступить в Токио.