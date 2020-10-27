Васильев о решении CAS ADD по Устюгову: из-за нерасторопности WADA страдают невиновные спортсмены

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) о признании Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировании его результатов в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.
Васильев о решении CAS ADD по Устюгову: из-за нерасторопности WADA страдают невиновные спортсмены
  • РИА Новости

«Решение было предсказуемо. Многие эксперты предполагали такой итог. Но система WADA несовершенная, она ставит всю команду в зависимость от ошибок конкретного спортсмена. Почему они раньше не сказали об этом? Даже гипотетически, если бы были какие-то предположения перед Олимпиадой, сборная страны могла бы поставить другого спортсмена в эстафетную команду. А в данном случае из-за нерасторопности WADA страдают Волков, Малышко, Шипулин. Они-то при чём? Несправедливое отношение к самой системе. Никто не спорит, что борьба должна вестись за чистый спорт, но страдают совершенно невинные спортсмены», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Таким образом, аннулированию подлежат результаты Устюгова на Играх в канадском Ванкувере и Сочи, где он завоевал бронзовую и золотую награды в эстафетных гонках в составе сборной России, и золото Олимпиады 2010 года в масс-старте.

В январе 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) снова открыл дело в отношении Устюгова. Предыдущее дело, рассмотренное в 2018 году, было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в употреблении допинга.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что решение CAS ADD по Устюгову является ударом по всему российскому биатлону.

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