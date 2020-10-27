Чемпион мира по лёгкой атлетике Коулман дисквалифицирован на два года

Американский бегун на спринтерские дистанции Кристиан Коулман получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU). Причиной дисквалификации 24-летнего американца стал пропуск трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев — 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Спортсмен не предоставил документов о своём местоположении для допинг-тестирования.

Коулман является чемпионом мира 2019 года в беге на 100 м и эстафете 4х100 м. В феврале 2018 года он установил рекорд мира в беге на 60 м.

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