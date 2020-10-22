Легкоатлетки Ласицкене и Сидорова начали подготовку к олимпийскому сезону

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова приступили к подготовке к олимпийскому сезону.

Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

«Рассчитываю, что на сей раз члены сборной не будут на 100% зависеть от ситуации с коронавирусом и у нас будет возможность тренироваться и выступать при любом развитии событий. Не стоит забывать, что впереди олимпийский год — самый важный год для любого спортсмена», — заявила Ласицкене.

Сидорова рассказала о своих тренировочных планах на зимний сезон.

«Времени пока достаточно, так что входим довольно мягко, тренируемся в Москве на стадионе имени братьев Знаменских, но в ноябре планируем поехать на тренировочный сбор в Кисловодск закладывать базу — силу и выносливость. Шест пока в руки не брала даже. К зиме готовлюсь обязательно, очень надеюсь, что удастся сделать хороший, полноценный сезон, это очень важно для меня перед олимпийским летним сезоном», — рассказала прыгунья с шестом.

Отмечается, что чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков находится на восстановительном сборе в Адлере и пропустит зимний сезон, бронзовый призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк тренируется в Кисловодске, чемпионка Европы среди юниоров в беге на 400 м Полина Миллер — в Сочи, серебряный призер чемпионата мира в прыжках в длину Дарья Клишина — в американской Атланте, а чемпион России в толкании ядра Александр Лесной — в Краснодаре.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии были перенесены на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что Ласицкене намерена выступить на «Битве полов».