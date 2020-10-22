«Надеюсь, в CAS проявят здравомыслие»: легкоатлеты возмущены оправдательным вердиктом по делу Насер
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Решение дисциплинарного трибунала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) оправдать чемпионку мира 2019 года в беге на 400 м Сальву Эйд Насер вызвало негодование среди её коллег и привлекло внимание руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA). Представительница Бахрейна обвинялась в четырёхкратном сокрытии данных о своём местоположении от допинг-офицеров.
Одной из первых на решение отреагировала трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Она обратила внимание на то, что в подобных ситуациях российских спортсменов редко оправдывают.
«Оказывается, быстрее нарушить правила, пропустив четыре допинг-теста, и стать свободным, чем оказаться многолетним заложником за то, что ты русская», — написала Ласицкене в Instagram.
Однако больше всего вердикт дисциплинарного трибунала возмутил непосредственных соперниц Насер. Серебряная медалистка чемпионата мира 2019 года Шона Миллер-Уйбо назвала произошедшее «нечестной игрой» и призвала Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) и её президента Себастьяна Коу детально объяснить решение. Кроме того, она обвинила расследовавший дело Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) в том, что представительница Бахрейна не была отстранена от соревнований в Дохе после первых трёх нарушений, зафиксированных ещё весной 2019 года.
«Мне хочется верить, что мы, атлеты, заслуживаем вашего ответа и подробного разъяснения каждой ошибки, имевшей место в ходе данного дела. По моему мнению, федерация уже неоднократно давала нам понять, что отнюдь не делает всё возможное, чтобы защитить спортсменов и сохранить спорт чистым», — написала Миллер-Уйбо.
Насер также принимала участие в смешанной эстафете 4×400 м, где её команда заняла третье место. Оставшиеся без медалей британские спринтеры Мартин Руни и Эмили Даймонд также выразили мнение, что бегунья должна была понести наказание.
«У меня просто нет слов. Надеюсь, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) и там проявят хоть немного здравомыслия. Отсутствовал в указанном месте в намеченный час = пропустил тест. Что тут неясного», — написала Даймонд в Twitter.
На произошедшее отреагировали и в WADA. Его президент Витольд Банька заверил, что дело не останется без внимания организации.
«Я обеспокоен решением дисциплинарного трибунала Всемирной легкоатлетической ассоциации по делу Сальвы Эйд Насер. WADA тщательно его проанализирует и при необходимости воспользуется своим правом на апелляцию», — написал Банька в Twitter.
В июне AIU объявил о временной дисквалификации Насер за нарушения правил доступности. Три из них датировались мартом и апрелем прошлого года, последнее — январём нынешнего.
Троекратный пропуск тестирования в течение одного года является серьёзным нарушением антидопингового кодекса. Поэтому в случае доказательства вины легкоатлетке грозила двухлетняя дисквалификация и пропуск Олимпийских игр в Токио.
Стоит отметить, сама Насер не стала скрывать, что действительно предоставила ошибочные сведения о своём местоположении в специальную систему ADAMS. Она объяснила это неумением пользоваться базой данных, которую вместо неё заполняли другие люди.
Уже тогда многих возмутила сложившаяся ситуация и то, что спортсменка из Бахрейна была допущена до чемпионата мира, в котором она не должна была участвовать.
Но в октябре дисциплинарный трибунал World Athletics снял с Насер обвинение в пропуске апрельского теста. Было установлено, что ошибка произошла из-за того, что допинг-офицер не смог найти легкоатлетку, так как пытался попасть в другую квартиру.
«Следовательно, три подтверждённых случая непредоставления информации о месте пребывания произошли не в течение 12-месячного периода, что в соответствии со статьёй 2.4 Всемирного антидопингового кодекса является необходимым условием для доказательства нарушения антидопинговых правил», — говорится в заключении.
При этом в суде подчеркнули, что со спринтерши не снимается ответственность за предоставление недостоверных сведений. Ей было рекомендовано научиться пользоваться системой ADAMS и не доверять её заполнение третьим лицам.
Что касается обвинений в адрес World Athletics, то там отметили, что дисциплинарный трибунал является независимым органом, чьи решения не контролируются ассоциацией. В свою очередь, в AIU объяснили допуск Насер до чемпионата мира в Дохе тем, что на тот момент расследование не было завершено, поэтому дисквалификация не могла вступить в силу.
Теперь выдвинувшее обвинение AIU имеет возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в течение 30 дней. Пока неизвестно, воспользуется ли орган данным правом.
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