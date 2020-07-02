«Разочарованы отсутствием прогресса»: почему World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа по делу Лысенко

Условия выплаты штрафа были ясны и не оспаривались. Об этом заявил президент World Athletics Себастьян Коу, объясняя решение отказать ВФЛА в отсрочке по погашению задолженности. Согласно договорённости, Всероссийская федерация лёгкой атлетики была обязана перевести $6,31 млн на счёт Международной ассоциации до 1 июля в качестве компенсации по делу Данила Лысенко, нарушившего антидопинговые правила, но не сделала этого из-за сложной финансовой ситуации.

Пресс-служба World Athletics опубликовала официальное заявление по ситуации с ВФЛА. В нём сообщалось, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций была вынуждена приостановить процесс выдачи нейтрального статуса российским спортсменам и работу над возвращением членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Причиной тому стали задержки со стороны отечественной организации по выплате штрафа, который следовало погасить до 1 июля.

«Рабочая группа по восстановлению статуса ВФЛА и Бюро по рассмотрению допинговых нарушений (DRB) продвинулись в ряде областей, таких как процесс привлечения двух независимых экспертов для работы вместе с ВФЛА и комиссией по восстановлению над детальным планом возвращения статуса. Ожидая уплаты штрафа до 1 июля, DRB также начал процесс, который призван облегчить предоставление нейтрального статуса спортсменам, возвращающимся к участию в соревнованиях. Оба эти процесса будут отложены до заседания совета, который соберётся 29—30 июля, чтобы убедиться, что World Athletics не несёт дополнительных расходов, которые не могут быть возмещены», — говорится в заявлении.

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Накануне стало известно, что World Athletics не прислушалась к просьбе ВФЛА об отсрочке выплаты неустойки, а спустя сутки её позицию прокомментировал президент Себастьян Коу. По его словам, в Международной ассоциации легкоатлетических федераций отдают себе отчёт, что в настоящее время многие испытывают серьёзные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, но не видят причин для нарушения прежних договорённостей.

«Мы понимаем, что сейчас трудное время, но мы очень разочарованы отсутствием прогресса со стороны ВФЛА в отношении требований, установленных в марте. Серьёзные обвинения в нарушении антидопинговых правил привели к назначению нового руководства ВФЛА, и у нас были гарантии, мы надеялись, что изменения вот-вот настанут. Однако рабочая группа под председательством Руне Андерсена установила, что ВФЛА не оправдала ожиданий», — говорится в заявлении Коу.

Согласно изначальной информации, вплоть до 1 июля ВФЛА должна была перевести $5 млн на счёт World Athletics. Именно столько составляла половина от общей суммы штрафа за причастность прежнего руководства организации к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, временно отстранённого за нарушение антидопинговых правил доступности в августе 2018-го. При этом вторая часть остаётся в подвешенном состоянии и может быть взыскана в случае очередного нарушения.

Но, как заявили в ассоциации, на самом деле ВФЛА должна была выплатить на $1,31 млн больше. Данные средства были затрачены на проведение расследования по делу Лысенко, деятельность рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики и юридические услуги.

«ВФЛА сильно подводит своих спортсменов. Мы сделали всё возможное, чтобы ускорить процесс выдачи нейтрального статуса и оказать поддержку в восстановлении федерации, но, похоже, безрезультатно. Условия оплаты штрафа и расходов были ясны и не оспаривались, поэтому мы должны будем вернуться к этому вопросу на заседании Совета World Athletics в конце июля», — заключил Коу.

Стоит отметить, что о финансовых проблемах ВФЛА было известно ещё месяц назад. Уже тогда в World Athletics поступали просьбы о предоставлении отсрочки, но там каждый раз отвечали отказом.

«Вокруг ситуации с выплатой штрафа за последние несколько дней разгорелась большая шумиха, полная непонятных вбросов со ссылками на странные и невнятные источники. Могу сказать, что переговоры с World Athletics, начавшиеся в первый же день моего президентства, не останавливались и продолжаются и по сей день. Работаем в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами — ОКР, Минспортом РФ, РУСАДА. По состоянию на 1 июля денежных средств на выплату штрафов, выставленных World Athletics, у ВФЛА нет», — заявил ТАСС глава ВФЛА Евгений Юрченко.

В итоге в ситуацию был вынужден вмешаться министр спорта России Олег Матыцин. Он оказал поддержку нынешнему руководству ВФЛА, отметив, что в настоящий момент оно вынуждено нести ответственность за неверные шаги предыдущего, а также пояснил, что причиной проблем с выплатой неустойки стала тяжёлая экономическая ситуация ввиду пандемии.

«На сегодняшний день штраф не выплачен, мы направили письмо от имени Минспорта РФ в адрес World Athletics Себастьяну Коу, в адрес МОК Томасу Баху с тем, чтобы ни в коей мере не пострадали наши спортсмены, чтобы никаким образом не связывали санкции, наложенные на федерацию, с санкциями на деятельность атлетов. Они и так уже фактически пострадали, так как имеют статус нейтральных. Надеюсь, что как минимум этот голос будет услышан», — цитирует Матыцина ТАСС.

Министр спорта призвал World Athletics «продемонстрировать солидарность» и дать ВФЛА возможность развиваться. Он заверил, что в настоящий момент деятельность федерации направлена исключительно на борьбу за чистый спорт, а также развитие атлетов.

Неудивительно, что неопределённость в отношении будущего российской лёгкой атлетики вызвала реакцию со стороны спортсменов. Одной из первых решение World Athletics прокомментировала Мария Ласицкене, которая ранее неоднократно резко высказывалась в отношении ВФЛА. На этот раз трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту заявила, что всерьёз задумывается об уходе из национальной команды.

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«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — призналась Ласицкене.

Ситуацию вокруг выплаты штрафа прокомментировал и наставник Ласицкене Геннадий Габрилян. Специалист упрекнул глав ВФЛА в том, что они не смогли отстоять своих атлетов, а также отметил, что организация вновь показала себя не с лучшей стороны.

«1 июля уже прошло, обещания не выполнены. За три дня до срока началась имитация бурной деятельности. Пробудились от спячки со своими письмами спортивные «активисты». На фоне этих суждений и кривотолков имеем результат: мы всё равно сегодня остались не только без флага, а даже и без нейтрального статуса», — написал Габрилян в Instagram.

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и вовсе призналась, что в нынешних условиях иногда задумывается о завершении карьеры. Правда, впоследствии она заявила, что не намерена вешать шиповки на гвоздь из-за проблем российской лёгкой атлетики.