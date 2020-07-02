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World Athletics в очередной раз отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в очередной раз ответила отказом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в просьбе отсрочить дату выплаты штрафа по делу Данила Лысенко.
World Athletics в очередной раз отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«World Athletics получила просьбу об отсрочке ещё месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», — приводит слова пресс-службы World Athletics ТАСС.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Данила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограничено.

ВФЛА по этому делу была обязана выплатить штраф в размере $5 млн, а крайний срок был назначен на 1 июля 2020 года. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

При этом отмечается, что общая сумма необходимой выплаты составляет $11,6 млн, так как $5 млн — сам штраф, $5 млн — сумма на депозите в качестве условного штрафа, $1,6 млн — расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА. 

Ранее сообщалось, что у ВФЛА нет денег для выплаты штрафа World Athletics.

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