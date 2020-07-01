У ВФЛА нет денег для выплаты штрафа World Athletics

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал ситуацию вокруг штрафа, который организация должна была выплатить World Athletics до 1 июля.

«Вокруг ситуации с выплатой штрафа за последние несколько дней разгорелась большая шумиха, полная непонятных вбросов со ссылками на странные и невнятные источники. Могу сказать, что переговоры с World Athletics, начавшиеся в первый же день моего президентства, не останавливались и продолжаются и по сей день. Работаем в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами — ОКР, Минспорта РФ, РУСАДА. По состоянию на 1 июля денежных средств на выплату штрафов, выставленных World Athletics, у ВФЛА нет», — приводит слова Юрченко ТАСС.

Он отметил, что сумма штрафа, фигурирующая в СМИ, значительно меньше той, которую ВФЛА на самом деле должна выплатить международной федерации.

«Да, в последние дни мы слышали не одно громкое заявление о желании финансово поддержать нас в этот сложный момент, но эти обещания в конкретные денежные поступления пока не превратились. ВФЛА же, к сожалению, по объективным причинам сейчас не имеет достаточных материальных ресурсов, чтобы самостоятельно решить проблему задолженности. Всем нашим многочисленным критикам могу сказать, что с нашей стороны касательно поиска этих средств было сделано не просто многое, было сделано всё возможное. Я не буду перечислять количество наших обращений и говорить о том объёме работы, который мы сделали, ведь деньги, к сожалению, не найдены», — добавил глава ВФЛА.

Из-за дела Данила Лысенко World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке штрафа и намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после выплаты.

Ранее сообщалось, что World Athletics не будет комментировать ситуацию со штрафом ВФЛА до вечера 1 июля.