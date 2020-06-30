World Athletics не будет комментировать ситуацию со штрафом ВФЛА до вечера 1 июля

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World Athletics не намерена комментировать ситуацию со штрафом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), который должен быть выплачен до 1 июля.
World Athletics не будет комментировать ситуацию со штрафом ВФЛА до вечера 1 июля
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

Отвечая на вопрос РИА Новости, выплатила ли ВФЛА штраф, представитель пресс-службы World Athletics заявил, что до вечера 1 июля организация не будет давать комментарии по данному вопросу.

Из-за дела Данила Лысенко World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке штрафа в $5 млн и намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после выплаты.

Ранее сообщалось, что в ОКР поддержали обращение легкоатлетов к международному сообществу.

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