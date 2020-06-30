В ОКР поддержали обращение легкоатлетов к международному сообществу

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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выразила поддержку обращению российских легкоатлетов к международному сообществу в связи с их возможным недопуском к международным стартам из-за ситуации вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
В ОКР поддержали обращение легкоатлетов к международному сообществу
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«Мы полностью поддерживаем обращение Комиссии спортсменов ВФЛА к руководству международных спортивных организаций, которое призвано ещё раз обратить внимание на беспрецедентную ситуацию. Право чистых спортсменов участвовать в соревнованиях является основой международного спортивного и Олимпийского движения. Однако на данный момент законное право российских легкоатлетов ставится в прямую зависимость от уплаты денежного штрафа со стороны национальной федерации. К ним применяется принцип коллективной ответственности за инциденты, к которым спортсмены не имеют вообще никакого отношения. Наконец, необъяснимы избирательность и критерии, по которым к участию в международных стартах предполагается допускать не более десяти чистых атлетов из России. Мы считаем, что санкции за нарушения, допущенные руководством национальной федерации, не могут и не должны ущемлять базовые права чистых спортсменов и являться основанием для лишения их соревновательной практики», — говорится в заявлении комиссии спортсменов ОКР.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Данила Лысенко World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа и намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после его уплаты.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене заявила, что не подписывала и не поддерживает открытое письмо российских легкоатлетов к международному сообществу.

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