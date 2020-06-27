Ласицкене раскритиковала письмо Исинбаевой

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не подписывала и не поддерживает открытое письмо российских легкоатлетов в Международный олимпийский комитет (МОК) и World Athletics, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой.

«Не знаю, кто писал это письмо, но я его не подписывала и как действующий легкоатлет точно не поддерживаю. Оно неконструктивно», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

По её мнению, делать соответствующие заявления стоило ещё в марте, а бороться за легкоатлетов в юридическом поле надо было последние несколько лет.

«Однако ничего этого не было. Сейчас наш единственный шанс — это выполнить взятые на себя обязательства, включая выплату штрафа в срок. Всё остальное за три-четыре дня до дедлайна выглядит попыткой сорвать договорённости. Отказом от своих обязательств мы только уничтожаем нашу лёгкую атлетику», — добавила она.

Ранее Исинбаева опубликовала открытое письмо российских легкоатлетов к МОК и World Athletics.