Ласицкене раскритиковала письмо Исинбаевой

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не подписывала и не поддерживает открытое письмо российских легкоатлетов в Международный олимпийский комитет (МОК) и World Athletics, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой.
Ласицкене раскритиковала письмо Исинбаевой
  • РИА Новости

«Не знаю, кто писал это письмо, но я его не подписывала и как действующий легкоатлет точно не поддерживаю. Оно неконструктивно», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

По её мнению, делать соответствующие заявления стоило ещё в марте, а бороться за легкоатлетов в юридическом поле надо было последние несколько лет. 

«Однако ничего этого не было. Сейчас наш единственный шанс — это выполнить взятые на себя обязательства, включая выплату штрафа в срок. Всё остальное за три-четыре дня до дедлайна выглядит попыткой сорвать договорённости. Отказом от своих обязательств мы только уничтожаем нашу лёгкую атлетику», — добавила она.

Ранее Исинбаева опубликовала открытое письмо российских легкоатлетов к МОК и World Athletics.

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