Исинбаева опубликовала открытое письмо российских легкоатлетов к МОК и World Athletics

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Бывшая прыгунья с шестом Елена Исинбаева опубликовала открытое письмо российских спортсменов в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), World Athletics, а также Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
Исинбаева опубликовала открытое письмо российских легкоатлетов к МОК и World Athletics
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Это открытое письмо от чистых и честных легкоатлетов нашей страны. Нельзя допустить повторения сценария 2016 года, когда мы были лишены участия в Олимпиаде в Рио за ошибки, совершённые определённой группой безответственных лиц. Нельзя допустить коллективную ответственность за так называемое дело Лысенко», — написала Исинбаева в Instagram

В тексте письма российские легкоатлеты просят поддержки и помощи в защите их права на честное и открытое участие в соревнованиях в интересах чистого спорта. Также указывается, что дискриминация по какому-либо признаку недопустима, о чём говорится в фундаментальных принципах МОК.

В настоящее время Всероссийская федерация лёгкой атлетики исключена из World Athletics из-за дела Даниила Лысенко. Предполагается, что ВФЛА помогла спортсмену пропустить допинг-тесты без реальной причины. В настоящее время российские легкоатлеты могут выступать на крупных международных соревнованиях лишь в статусе нейтральных атлетов.

Ранее сообщалось, что ВФЛА пока не решила вопрос с выплатой штрафа World Athletics.

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