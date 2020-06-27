Исинбаева опубликовала открытое письмо российских легкоатлетов к МОК и World Athletics
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
«Это открытое письмо от чистых и честных легкоатлетов нашей страны. Нельзя допустить повторения сценария 2016 года, когда мы были лишены участия в Олимпиаде в Рио за ошибки, совершённые определённой группой безответственных лиц. Нельзя допустить коллективную ответственность за так называемое дело Лысенко», — написала Исинбаева в Instagram.
В тексте письма российские легкоатлеты просят поддержки и помощи в защите их права на честное и открытое участие в соревнованиях в интересах чистого спорта. Также указывается, что дискриминация по какому-либо признаку недопустима, о чём говорится в фундаментальных принципах МОК.
В настоящее время Всероссийская федерация лёгкой атлетики исключена из World Athletics из-за дела Даниила Лысенко. Предполагается, что ВФЛА помогла спортсмену пропустить допинг-тесты без реальной причины. В настоящее время российские легкоатлеты могут выступать на крупных международных соревнованиях лишь в статусе нейтральных атлетов.
Ранее сообщалось, что ВФЛА пока не решила вопрос с выплатой штрафа World Athletics.